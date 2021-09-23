Один из застрявших на Эльбрусе альпинистов погиб
- 23 сентября 2021, 22:57
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Из 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь, один альпинист умер, еще трое найдены живыми.
Из-за ухудшившихся погодных условий группа альпинистов попросила о помощи на высоте 5400 метров. Сообщалось о травме ноги у одного из членов группы.
Поисково-спасательные работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов и пурга. Кроме того, видимость в зоне поиска составляет не более метра.
Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России, спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы.
«На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.
Всего в поисковых мероприятиях задействованы более 20 спасателей и семь единиц спецтехники, пишет ФАН.
Отмечается также, что маршрут альпинистов был зарегистрирован в МЧС России.
Ранее сообщалось, что в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы. Трое из них были травмированы.
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