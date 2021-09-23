Один из застрявших на Эльбрусе альпинистов погиб

Из 19 человек, запросивших на Эльбрусе помощь, один альпинист умер, еще трое найдены живыми.

Из-за ухудшившихся погодных условий группа альпинистов попросила о помощи на высоте 5400 метров. Сообщалось о травме ноги у одного из членов группы.

Поисково-спасательные работы осложняют порывы ветра до 40 метров в секунду, температура -20 градусов и пурга. Кроме того, видимость в зоне поиска составляет не более метра.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС России, спасатели осуществляют поиски с 5000 метров и выше в районе предположительного нахождения группы.

«На данный момент спасателями обнаружены четыре человека, к сожалению, из них один без признаков жизни», — рассказал собеседник агентства.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы более 20 спасателей и семь единиц спецтехники, пишет ФАН.



Отмечается также, что маршрут альпинистов был зарегистрирован в МЧС России.

Ранее сообщалось, что в горах в Черекском районе Кабардино-Балкарии под камнепад попала группа туристов из Москвы. Трое из них были травмированы.