Глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю найден мертвым

В своем коттедже найден мертвым глава следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергей Сарапульцев.

По предварительным данным, он покончил с собой, сообщил «РЕН ТВ» источник в региональном управлении Следственного комитета.

Как отмечает телеканал, в июле 2018 года полковник юстиции Сергей Сарапульцев был назначен руководителем СУ СКР по Пермскому краю сроком на пять лет.

По информации Baza, 23 сентября в областном управлении СК прошло совещание, посвященное атаке на Пермский университет. После него от расследования отстранили многих местных следователей, пишет паблик.

По одной из версий, причиной самоубийства Сарапульцева стали проблемы в семье. Об этом сообщил источник «Интерфакса».



Напомним, 20 сентября первокурсник юрфака Пермского государственного национального исследовательского университета Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в одном из корпусов во время занятий студентов. Жертвами стали шесть человек, пострадали 28.

