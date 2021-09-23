Памфилова заверила, что равнодушна к санкциями США против нее

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова утверждает, что «равнодушна» к возможным санкциям против нее со стороны США и других государств Запада.

Глава ЦИК РФ отметила, что эти санкции основаны на «доносах».

«Жалка и презренна участь стукачей. А для меня больше всего имеет значение доверие россиян», — подчеркнула Памфилова.



Ранее комитет по процедурным вопросам Палаты представителей США одобрил поправку к проекту оборонного бюджета на 2022 финансовый год. Документ рекомендует рассмотреть введение санкций против 35 российских чиновников, в числе которых оказалась и Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на участие в выборах жителей Крыма и Донбасса. По его мнению, Россия якобы заставила этих людей голосовать в рамках думской избирательной кампании.