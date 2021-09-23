Эксперт объяснил, почему Украина отказывается признавать выборы в Госдуму

Верховная рада Украины признала выборы в Госдуму РФ незаконными, а избранный по их результатам состав депутатов нелегитимным. В пользу соответствующего постановления проголосовали 332 украинских депутата.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН отреагировать на участие в выборах жителей Крыма и Донбасса. По его мнению, Россия якобы заставила этих людей голосовать в рамках думской избирательной кампании.

Кампания по делегитимизации думских выборов началась задолго до самих выборов. Теперь она продолжается решениями по непризнанию итогов избирательной гонки, — прокомментировал ситуацию блогер Борис Рожин. — Застрельщиком здесь выступает киевский режим, устами президента Украины Владимира Зеленского взывающий с трибуны ООН отреагировать на выборы, имея в виду Крым и Донбас. Понятно, что процедурная чистота выборов на этих территориях официальный Киев не волнует — для него важен сам факт проведения голосования в Крыму как подтверждение российского суверенитета над полуостровом, а также вектор Донбаса на дрейф в сторону России, – заявил «Ридусу» блогер Борис Рожин.

Вопрос непризнания легитимности Госдумы «имеет вполне практическое измерение», связанное с «попытками Запада соорудить так называемый санитарный кордон вдоль границ России и Белоруссии, полагает блогер.



«Чем более нелегитимной будет выставлена власть в Москве, тем проще будет раскручивать маховик новой Холодной войны, вовлекая в нее все больше европейских сателлитов», — заключил Рожин.

Ранее представитель Госдепартамента США Недалёко Прайс заявил, что выборы в нижнюю палату российского парламента нельзя считать свободными и справедливыми. А в Евросоюзе отметили, что избирательная кампания прошла «в атмосфере запугивания независимых критиков».

В ходе выборов депутатов Госдумы больше всего голосов набрала партия «Единая Россия». Ей отдали предпочтение 49,82% избирателей. Далее идут КПРФ с 18,93% голосов и ЛДПР с 7,55%.

В Госдуму также проходят партии, преодолевшие электоральный барьер в пять процентов: «Справедливая Россия — за правду», набравшая 7,46% и «Новые люди» с результатом 5,32%.

Всероссийское голосование на думских и местных выборах прошло с 17 по 19 сентября. Явка на избирательные участки превысила 51%.