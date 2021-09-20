Новые сервисы для автомобилистов появились на «Госуслугах»

На сайте «Госуслуги» появилось несколько новых сервисов для автомобилистов.

В частности, при покупке-продаже автомобиля у частного лица можно будет навести о нем справки и узнать, находится ли машина, которую вы планируете приобрести/продать, в розыске или залоге.



Также появится возможность получить данные о том, сколько у машины было владельцев и есть ли у нее ограничения для регистрации.

Для получения этой информации потребуется личный кабинет на сайте.

С 1 сентября на «Госуслугах» стало возможным обжаловать штрафы с дорожных камер без посещения отделения ГИБДД, а с 8 сентября в электронном виде можно предъявлять инспектору ГИБДД свидетельство транспортного средства. Документ доступен через приложение «Госуслуги Авто», сообщает «Автостат».

Портал «Госуслуг». © Агентство «Москва»

Кроме того, теперь автомобилисты смогут оформить в электронном виде документы для регистрации автомобиля и получения водительских прав, пишет издание.

Как отмечает газета «Известия», по результатам опроса, проведенного экспертами сервиса «СберАвто», выяснилось, что 42% россиян планируют продать свой автомобиль в этом году.

Ранее «Ридус» писал о том, что резкое подорожание автомобилей заставляет россиян пересматривать свои планы на их покупку. По данным РГС Банка, 61% из тех, кто собирался это сделать, отложили приобретение именно из-за роста цен. При этом 34% надеются дождаться выгодных сезонных предложений, а 27% в такое чудо уже не верят и все же постараются купить авто как можно быстрее, пока цены не выросли еще больше.