Памфилова: более 7 тысяч бюллетеней признаны недействительными

Всего на данный момент признаны недействительными 7465 бюллетеней на 45 участках для голосования в 45 регионах России. Такую информацию озвучила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Подтвердилось 8 случаев вброса в шести субъектах РФ. Во всех случаев бюллетени признаны недействительными, идут проверки правоохранительных органов. В республике Адыгея, Брянской и Кемеровской областях освобождены от должности председатели УИК, на которых зафиксированы факты вброса», — сообщила Памфилова.

Кроме того, некоторые бюллетени были признаны недействительными из-за нарушения целостности сейф-пакетов, а также типографского брака.

«Мы очень жестко следим за этим, очень требовательны. В случае малейших сомнений мы рекомендуем нашим комиссиям признавать бюллетени недействительными», — отметила Элла Памфилова.

О нарушениях, допущенных в Адыгее и Брянской области, ранее подробно рассказывала исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.



Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.