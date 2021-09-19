В НОМ сообщили о нарушениях, допущенных в ходе голосования в двух регионах

Член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова рассказала о нарушениях, допущенных в ходе голосования в Адыгее и Брянской области.



В Майкопе на избирательном участке № 158 наблюдателей попросили выйти из помещения для голосования, чтобы провести дезинфекцию. Когда все покинули участок, один член избиркома взял какие-то «листы бумаги» (предположительно бюллетени) и опустил в ящик.

Мы оперативно связались с центром общественного наблюдения, наблюдатель написал жалобу с требованием произвести опечатывание ящика для голосования до выяснения обстоятельств. Ждём реакции избирательной комиссии, — сказала Булгакова.

В Брянской области на участке № 699 было обнаружено, как два член избиркома вбросил бюллетени в урну для голосования. В результате все бланки признаны недействительными, и при подсчёте они учитываться не будут.

«Наши наблюдатели зафиксировали вброс. Правда, на видео видна только рука, опускающая в стационарный ящик бюллетени несколько раз. Человека, осуществлявшего вброс, на видео не видно», — отметила Алена Булгакова.