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Памфилова уволила трех председателей участковых избиркомов

Эдуард Футурье

Председатель ЦИК Элла Памфилова. © Александр Щербак / ТАСС

Трое председателей участковых избиркомов, где были зафиксированы вбросы бюллетеней, освобождены от своих должностей. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Речь идет об избиркомах в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. О нарушениях, допущенных в Адыгее и Брянской области, ранее подробно рассказывала исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.

«Всего подтвердилось восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней в шести регионах: Республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, продолжаются проверки правоохранительными органами», — сказала Памфилова.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

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