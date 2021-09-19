Памфилова уволила трех председателей участковых избиркомов
- 19 сентября 2021, 13:03
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Трое председателей участковых избиркомов, где были зафиксированы вбросы бюллетеней, освобождены от своих должностей. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
Речь идет об избиркомах в Адыгее, Брянской и Кемеровской областях. О нарушениях, допущенных в Адыгее и Брянской области, ранее подробно рассказывала исполнительный директор Ассоциации НОМ Алёна Булгакова.
«Всего подтвердилось восемь случаев вбросов избирательных бюллетеней в шести регионах: Республика Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области. Во всех случаях бюллетени признаны недействительными, продолжаются проверки правоохранительными органами», — сказала Памфилова.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
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