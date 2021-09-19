ОП РФ: за два дня голосования выявлено 10 тысяч фейков

За два дня голосования киберволонтеры Общественной палаты РФ выявили 10 тысяч фейков о выборах, из них 7 тысяч — в пятницу. Об этом заявил первый зампредседателя координационного совета ОП РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

Суббота выдалась спокойнее. Фейки все же были, хотя их число по сравнению с пятницей упало более чем вдвое — примерно 3 тысячи, — сказал он.

Малькевич отметил, что с января до середины сентября общественники обнаружили 5 тысяч фейков. Зато 17 сентября, по словам члена ОП РФ, оказалось самым богатым на ложные сообщения днем, передает ТАСС.

«Итого за два дня голосования — около 10 тысяч фейков или уже 15 тысяч за весь год», — констатировал Малькевич.



Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.