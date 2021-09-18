7 тысяч фейков волонтеры выявили в первый день выборов
- 18 сентября 2021, 10:57
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Киберволонтеры Общественной палаты РФ выявили в первый день голосования около 7 тысяч фейков о выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил член координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.
«С января по сентябрь выявили 5 тысяч фейков о выборах. А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений. За один день», — заявил он.
К утру субботы «накал удалось сбавить». Кроме того, фейки, по словам Малькевича, «купировались на взлете» благодаря работе журналистов и системе видеонаблюдения, передает ТАСС.
Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
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