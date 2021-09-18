7 тысяч фейков волонтеры выявили в первый день выборов

Киберволонтеры Общественной палаты РФ выявили в первый день голосования около 7 тысяч фейков о выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщил член координационного совета при ОП по контролю за голосованием Александр Малькевич.

«С января по сентябрь выявили 5 тысяч фейков о выборах. А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений. За один день», — заявил он.

К утру субботы «накал удалось сбавить». Кроме того, фейки, по словам Малькевича, «купировались на взлете» благодаря работе журналистов и системе видеонаблюдения, передает ТАСС.

Выборы проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.