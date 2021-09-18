Десятки тысяч человек протестуют во Франции против запрета охоты на птиц

Во французских городах десятки тысяч человек вышли на акцию протеста против запрета традиционных методов охоты на птиц.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на полицию, демонстранты намерены защитить свои интересы в преддверии президентских выборов, которые должны пройти во Франции в 2022 году.

На акции, организованные Национальной федерацией охотников, вышли 12 тысяч человек в Амьене, 9 тысяч в Редоне и 13 тысяч в Мон-де-Марсане.

В сообщении также отмечается, что в демонстрации в Амьене принял участие кандидат в президенты, глава Совета региона О-де-Франс Ксавье Бертран.

В августе Госсовет Франции запретил несколько традиционных методов охоты на птиц, включая использование сетей, силков и клеток для охоты на чибисов, золотистых ржанок, полевых жаворонков и дроздов. Принимая это решение, Госсовет сослался на европейскую директиву о птицах от 30 ноября 2009 года, запрещающую методы массового отлова птиц без различия видов.

Ранее сообщалось, что в Якутии власти намерены разрешить охоту на животных в районах со стабильной лесопожарной обстановкой. В партии «Зеленые» считают такое решение преступным и требуют запретить отстрел зверей до полного восстановления видового разнообразия.