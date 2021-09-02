«Зеленые» требуют запретить охоту в Якутии

В Якутии власти намерены разрешить охоту на животных в районах со стабильной лесопожарной обстановкой. В партии «Зеленые» считают такое решение преступным и требуют запретить отстрел зверей до полного восстановления видового разнообразия.

«Зеленые» напомнили, что пожары в Якутии погубили более десяти миллионов гектаров леса. Многие животные сгорели заживо, а те, кому удалось выжить, фактически остались без пищи. Экологи настаивают на проведении масштабной, достоверной и открытой экологической экспертизы нанесённого ущерба.

Это касается не только актуализации лесоустроительной документации и анализа территорий, где сгорел лес. Необходимо провести экологическую экспертизу, полный и открытый анализ выживших после пожара животных и птиц и запретить их отстрел до полного восстановления видового разнообразия, — заявил сопредседатель партии «Зелёные» Сергей Шахматов.

В партии предлагают разрешить охоту только для представителей коренных малочисленных народов севера, для которых это главный источник пропитания.