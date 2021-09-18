Итальянский депутат сравнил голосование в России с европейским

Итальянский депутат Паоло Гримольди, приехавший по приглашению в Россию понаблюдать за выборами, признал, что с технической точки зрения голосование организовано хорошо.

Он отметил, что в отличие от России в Европе до сих пор используют устаревшие способы голосования.

По его словам, в некоторых европейских странах невозможно применять новые технологии из-за бюрократических проволочек.

Гримольди объяснил, что это происходит из-за того, что довольно трудно изменить правила и имеющиеся договоренности со всеми политическими партиями.

«Мы используем одну и ту же систему со времен Второй мировой войны. Правила игры поменять нелегко», — цитирует политика «РЕН ТВ».

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Ранее сообщалось, что в настоящий момент 7,5 тысяч наблюдателейследят за голосованием на 30 тысячах участках в режиме онлайн. В дистанционном электронном голосовании приняли уже более 1,5 млн москвичей — свыше 70%. Всего же онлайн-голосование проводится в семи субъектах РФ, явка на данный момент составляет свыше 50%.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.