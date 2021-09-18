Итальянский депутат сравнил голосование в России с европейским
- 18 сентября 2021, 16:09
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Итальянский депутат Паоло Гримольди, приехавший по приглашению в Россию понаблюдать за выборами, признал, что с технической точки зрения голосование организовано хорошо.
Он отметил, что в отличие от России в Европе до сих пор используют устаревшие способы голосования.
По его словам, в некоторых европейских странах невозможно применять новые технологии из-за бюрократических проволочек.
Гримольди объяснил, что это происходит из-за того, что довольно трудно изменить правила и имеющиеся договоренности со всеми политическими партиями.
«Мы используем одну и ту же систему со времен Второй мировой войны. Правила игры поменять нелегко», — цитирует политика «РЕН ТВ».
Ранее сообщалось, что в настоящий момент 7,5 тысяч наблюдателейследят за голосованием на 30 тысячах участках в режиме онлайн. В дистанционном электронном голосовании приняли уже более 1,5 млн москвичей — свыше 70%. Всего же онлайн-голосование проводится в семи субъектах РФ, явка на данный момент составляет свыше 50%.
Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.
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