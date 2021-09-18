7,5 тысяч наблюдателей следят за голосованием в режиме онлайн

В настоящий момент 7,5 тысяч наблюдателей следят за голосованием на 30 тысячах участках в режиме онлайн. Об этом заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.

«Это к вопросу о том, что у нас там контролируется общественниками или не контролируется», — подчеркнул он.



По словам Булаева, в Центризбирком пока не поступило ни одной жалобы от людей, которые участвуют в видеонаблюдении за выборами, передает ТАСС.

Парламентские партии дали информацию с утра, что у них вообще нет ни одной претензии к тому техническому оснащению, которое мы вместе с „Ростелекомом“ и Минцифры помогли смонтировать, — отметил Николай Булаев.

Выборы в РФ проходят с 17 по 19 сентября. В этом году россияне изберут новый состав Госдумы, губернаторов девяти регионов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.