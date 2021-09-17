«Голос» вновь уличили в распространении фейков о выборах

Ассоциация «Голос» (признана в России иностранным агентом) распространила фейки о ходе голосования в Московской области и Санкт-Петербурге. Об этом сообщила член правления Российской ассоциации политической науки Анастасия Рудницкая.



Так, на «Карте нарушений» ассоциации появилась информация о том, что в Подольске урна для голосования якобы опечатана пломбами с одинаковыми номерами. В качестве доказательства представлены фотографии этих пломб. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что на самом деле номера разные.

Другой фейк — вброс бюллетеней на участке № 1941. В Сети обнародовано видео, где некий мужчина «кладет в урну больше бюллетеней, чем нужно».



Забыли, что бюллетеней в Петербурге четыре. А не три. Два бюллетеня на выборы Госдумы — один по партийным спискам и один по одномандатникам. И два региональных бюллетеня — выборы депутатов Заксобрания. Всего то нужно было: сложить в уме два федеральных и два региональных бюллетеня. Не справились. Почему так вышло? Возможно, взяли деньги, решили сэкономить и вместо малограмотных поставили вообще безграмотных, а разницу попилили. А возможно, заказчик махнул рукой на халтурщиков да и перенес штампование фейков в головной офис, куда-нибудь в Калифорнию, — заявила Рудницкая.

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг информацию о массовом вбросе бюллетеней во время голосования на избирательном участке № 1794 в Санкт-Петербурге.

