В ОП РФ выявили фейк о вбросе бюллетеней в Петербурге

Председатель Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев опроверг информацию о массовом вбросе бюллетеней во время голосования на избирательном участке № 1794 в Санкт-Петербурге.

Ранее в Сети появилось видео, на котором некий мужчина опустил в урну несколько бюллетеней.

«Кроме выборов в Госдуму проходит еще целый ряд выборов, и бюллетеней на самом деле несколько. Еще мы понимаем, что это длинный бюллетень, который можно сложить в три раза, потом еще раз сложить. Видно, что все, что есть у этого человека, он еще складывает. Итак, у нас фактически 4 бюллетеня», — сказал Григорьев.

Ложных сообщений о нарушениях на выборах достаточно много. Фейки публикуются, как правило, в анонимных Telegram-каналах, отметила директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Алена Булгакова.

Это, на мой взгляд, говорит о спланированной кампании. Мы выявляем подобные случаи, проверяем и разоблачаем. Из наиболее показательных примеров: один телеграмм-канал выложил ролик с проплывающим по Неве в центре Петербурга гигантским бюллетенем. В нем была отмечена одна из партий, которую автор сообщения обвинил незаконной агитации. Мы проверили соцсети и выяснили, что такой ролик снимался и распространялся накануне, когда ограничения не действовали, — поделилась Булгакова.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пока не получал сигналов о серьезных нарушениях на выборах, сообщил в пятницу председатель рабочей группы СПЧ Александр Точенов.

«Мы сами не выявляем нарушения, мы работаем по поступающим сигналам, серьезных сигналов нет, есть мелочи», — подчеркнул он.

