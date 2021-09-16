Потерявшегося в лесу солдата-«грибника» нашли и доставили в госпиталь
- 16 сентября 2021, 20:48
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
После шести дней поисков 24-летний солдат-срочник Рустам Нуртекешов был найден.
Оказалось, что он просто заблудился в лесу.
Напомним, 9 сентября служащий воинской части ракетного полка, расположенной в Кировской области, отправился в лес за грибами, прихватив с собой автомат, и не вернулся.
Шесть дней его искали военная полиция, ОМОН, кинологи с собаками и волонтеры. К поискам также привлекали вертолеты. СК даже успел возбудить уголовное дело о дезертирстве, сообщает Life Shot.
По словам самого Нуртекешова, он бродил по лесу полукругом, постоянно натыкаясь на болота, и никак не мог выйти к дороге, чтобы вернуться в часть. Вертолеты он слышал, но не мог подать сигнал, поскольку зажигалка отсырела, и костер развести ему не удалось.
Солдат признался, что самым тяжелым испытанием для него было пережидать ночи, так как из-за холода спать было невозможно. Дремал он днем, когда появлялось солнце.
Еле живой он все-таки сумел выйти на дорогу в 10 км от деревни Волковицы. Там он наткнулся на патруль, пишет издание.
Травм солдат не получил, однако его все равно госпитализировали для наблюдения.
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