В Кировской области солдат с автоматом пошел по грибы и пропал

Служащий воинской части ракетного полка, расположенной в Кировской области, отправился в лес за грибами, прихватив с собой автомат, и не вернулся.

В части рассказали, что 24-летний Рустам Нуртекешов стоял в карауле на КПП, пока на полигоне проводились спецтренировки.

Затем он с разрешения командира пошел по грибы, и с тех пор его больше не видели. С собой Нуртекешов взял незаряженный АК-74.

Как сообщает Life Shot, солдата-грибника ищут уже третий день. К его поискам привлечены бойцы ОМОН и кинологи, а всего в них задействованы 120 человек и два вертолета.

По словам сослуживцев пропавшего Нуртекешова, у него не было конфликтов с другими солдатами. Более того, его часто ставили в пример. Дома солдата-срочника ждут родители и невеста.

Рустам Нуртекешов © t.me/Lshot

Ранее «Ридус» писал о том, что 3 января солдат срочной службы из Челябинской области Артур Хакимов самовольно покинул воинскую часть 54009 в селе Большая Тура Забайкальского края, оставив матери сообщение: «Прости, я непутевый сын». С тех пор он выключил телефон и не выходил на связь. Накануне побега Хакимов несколько раз заходил на сайт BlaBlaCar, чтобы найти попутную машину. Из расположенной в поселке Большая Тура воинской части он хотел добраться до Читы, а оттуда — в Иркутск.

В итоге Хакимов был найден живым.