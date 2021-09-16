В Совфеде рассказали о преступлениях, в которых замешаны Apple и Google

Транснациональные компании Apple и Google принимают участие в «совершении преступлений, масштаб которых в ближайшие дни может только увеличиться». С таким заявлением выступил глава мониторинговой группы временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела России Владимир Джабаров.

«Через пресловутое „Умное голосование“ планируется запрещенная законом агитация непосредственно в дни голосования, что также является грубым нарушением еще одной российской правовой нормы», — рассказал сенатор о преступлениях, в которых, по его словам, замешаны Apple и Google.

Ранее глава комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что представителей корпораций пригласили на заседание по теме попыток вмешательства в грядущие выборы в Госдуму. В Apple и Google пообещали прислать своих представителей в Совфед.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что разработчики приложения «Умное голосование» так или иначе связаны с Пентагоном. По ее словам, Соединенные Штаты — это «самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок» сервиса.