МИД РФ: США поддерживают «Умное голосование» Навального
- 11 сентября 2021, 15:51
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
США поддерживают проект блогера Алексея Навального «Умное голосование». Разработчики одноименного приложения «так или иначе связаны с Пентагоном». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, Соединенные Штаты — это «самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок» приложения, передает РИА Новости.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования», поскольку он используется для продолжения деятельности основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией)
Напомним, что в пятницу посол США в Москве Джон Салливан был вызван в пятницу вечером в Министерство иностранных дел. По словам Захаровой, причиной, по которой Салливан был вызван в дипведомство, — это «вмешательство США в российские выборы».
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