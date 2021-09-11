МИД РФ: США поддерживают «Умное голосование» Навального

США поддерживают проект блогера Алексея Навального «Умное голосование». Разработчики одноименного приложения «так или иначе связаны с Пентагоном». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Соединенные Штаты — это «самая крупная территориальная группа, откуда идут попытки обхода блокировок» приложения, передает РИА Новости.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Умного голосования», поскольку он используется для продолжения деятельности основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иностранным агентом и экстремистской организацией)

Напомним, что в пятницу посол США в Москве Джон Салливан был вызван в пятницу вечером в Министерство иностранных дел. По словам Захаровой, причиной, по которой Салливан был вызван в дипведомство, — это «вмешательство США в российские выборы».