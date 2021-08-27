Опубликована народная программа «Единой России», с которой партия идет на выборы депутатов в Госдуму в 2021 году. Она была принята на съезде единороссов, прошедшем 24 августа.

Народная программа состоит из двух разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя тематические блоки, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого россиянина.

Раздел «Благополучие людей» состоит из следующих тематических блоков:

«Хорошая работа — достаток в доме»;

«Крепкая семья»;

«Здоровье человека»;

«Забота о каждом нуждающемся»;

«Современное образование и передовая наука»;

«Удобная и комфортная жизнь»;

«Экология для жизни»;

«Государство для человека».

Тематические блоки раздела «Сильная Россия»:

«Экономика развития»;

«Развитие села»;

«Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны»;

«Культура, история, традиции»;

«Гражданская солидарность и молодежная политика»;

«Внешняя и оборонная политика».

Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.



Напомним, авторами программы стали не только политики, но и обычные граждане. Каждый россиянин имел возможность внести в документ свои предложения.

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян назвал подход «Единой России» к формированию предвыборной программы «единственно верным».



Такая социология фиксирует разные степени актуальности проблем для граждан. Всегда полезно уточнить, что для них является приоритетным. Другим партиям стоило бы обратить внимание на эту практику и ее перенять, — подчеркнул эксперт.

Свои предложения в программу единороссов внес и президент Владимир Путин. Среди них — распространение единовременной выплаты на всех военнослужащих «вне зависимости от количества звезд на погонах», на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, Путин подчеркнул необходимость защитить получателей соцвыплат от кредиторов, подробно остановился на мерах развития села и призвал к запуску масштабных проектов развития страны.