Более 150 СМИ закрылись в Афганистане после прихода к власти талибов

После прихода к власти талибов * менее чем за месяц прекратили свою деятельность в 20 афганских провинциях более 150 СМИ.

В их число входят радиостанции, печатные издания и телеканалы.

Афганские СМИ закрываются из-за возникших ограничений и экономических проблем.

В связи с этим представители профильных организаций заявили, что если указанные проблемы не будут решены, количество СМИ, прекративших работу, возрастет.

«Если организации, поддерживающие средства массовой информации, не обратят на них внимания, вскоре мы станем свидетелями закрытия оставшихся в стране СМИ», — приводит телеканал Tolo News слова заместителя главы федерации журналистов Афганистана Худжатуллы Муджадади.

Талибы * © AP/TASS

Представитель телеканала Inakas, вещание которого распространялось на территории трех провинций Афганистана, сообщил «РИА Новости» на условиях анонимности, что вещание пришлось прекратить из-за финансовых трудностей, возникших после отказа ряда компаний платить за рекламу на телеканале.

Ранее посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что в Афганистане сложилась тяжелая ситуация. По его словам, талибы * просят врачей выйти на работу, гарантируя им зарплату, которая в пересчете на российскую валюту соответствует трем тысячам рублей в месяц.

В МИД РФ заявили, что Москва готова принимать участие в восстановлении экономики и социальной структуры Афганистана после десятилетий вооруженных конфликтов.



* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.