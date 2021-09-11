Посол РФ в Афганистане сообщил, что талибы просят врачей выйти на работу

В Афганистане сложилась тяжелая ситуация, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, талибы * просят врачей выйти на работу, гарантируя им зарплату, которая в пересчете на российскую валюту соответствует трем тысячам рублей в месяц.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Жирнов рассказал, что Запад заморозил финансовые активы Афганистана, а при правительстве сбежавшего из страны президента Гани три четверти бюджета формировалось за счет западной помощи.

«Вот, соответственно, значит, делим на это и получаем, что жизненный уровень должен упасть в четыре раза», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Разрушенный Кабул. © AP / TASS

В то же время Жирнов отметил, что «Талибану» * удалось преодолеть коррупцию в Афганистане. По его словам, пришедшие к власти талибы * объявили о победе над поборами в Кабуле и в целом по стране. Это стало возможно благодаря «жесткой руке» движения, приводит ФАН слова посла.

Он добавил, что Россия выстраивала контакты с талибами * последние 7−8 лет, поэтому была готова к их приходу к власти.



Между тем генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил накануне, что приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» * может стать стимулирующим фактором для экстремистских группировок в различных частях мира.

Ранее в ООН отказались признавать новое правительство Афганистана инклюзивным, поскольку оно состоит исключительно из представителей движения.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.