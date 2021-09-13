Самарских школьников накормили супом с пауками

Родители учащихся одной из самарских школ пожаловались на качество питания, которое предлагается их детям.

В частности, мать ученика четвертого класса рассказала, что ее сын обнаружил в супе.

«На прошлой неделе несколько раз вылавливали из супа на обед пауков. В итоге ребенок оставался голодный», — приводит ее слова портал 63.ru.

В департаменте образования заявили, что вопрос организации и качества питания в школе № 116 взят на контроль, и пообещали провести выездную проверку.

Руководителя комбината школьного питания поставили в известность о случившемся, а с директора школы запросили объяснительную записку.

Школьная столовая © Зыков Кирилл/Агентство «Москва»

Ранее сообщалось, что в Курганской области школьникам, питающимся бесплатно, давали на обед блюда с сосисками с точками зеленоватого оттенка. Глава региона Вадим Шумков отреагировал на инцидент и призвал чиновников, ответственных за школьное питание, не экономить на детях и не решать «свои вопросы» при осуществлении закупок.



«Ридус» также писал о том, что в больницу с сильным отравлением доставили ученика шестого класса одной из московских школ. Выяснилось, что 11-летний мальчик купил в буфете школьной столовой бутылку с зеленым чаем, в которой оказалось моющее средство.