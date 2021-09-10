«Отголоски КВН»: Лавров прокомментировал заявления Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что слышит в словах президента Украины Владимира Зеленского отголоски КВН.

Глава МИД добавил, что если таким способом украинский лидер пытается завоевать популярность, это не радует.

Ранее Зеленский объявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией» и предложил «искать себе место в России» тем, кто хочет вхождения региона в ее состав. По его словам, «без Украины на этой территории цивилизации не будет».

Зеленский также признался, что не планирует баллотироваться на второй срок, поскольку хочет выполнить свои предвыборные обещания и поехать отдыхать.

Владимир Зеленский. © Пресс-служба президента Украины

«Я вижу здесь еще отголоски КВН. Может быть, таким образом нужно завоевывать сердца своих избирателей?», — приводит ФАН слова Лаврова, сказанные на форуме современной журналистики «Вся Россия-2021».

Он отметил, что заявления Зеленского о возможной войне с Россией даже не заслуживают внимания. Ранее президент Украины допустил вероятность войны с РФ, но назвал подобный исход событий «наибольшей ошибкой».

Лавров также выразил готовность Москвы возобновить отношения с Киевом. «Мы постоянно подчеркиваем нашу готовность возобновить нормальные отношения с Украиной, потому что украинский народ нам является очень близким, братским. Об этом не раз говорил президент, написал специальную статью», — цитирует министра «РЕН ТВ».