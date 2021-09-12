В оперштабе назвали число погибших при жесткой посадке L-410 под Иркутском

Несколько человек погибли при крушении L-410 под Иркутском.

«По предварительным данным, погибли до четырех человек — один пилот, командир, и трое пассажиров, второй пилот жив», — сообщили «Интерфаксу» в оперштабе на месте происшествия.

Как рассказал собеседник агентства, остальные девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести, в основном — переломы.

На месте крушения самолета

Выжившая при крушении пассажирка самолета рассказала «РЕН ТВ» о произошедшем. По ее словам, самолет «начал трещать» при заходе на посадку.



На месте крушения самолета

Ранее стало известно, что двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское в Иркутской области. Перед этим воздушное судно пошло на второй круг из-за тумана и в результате упало в тайгу.

На борту находились 14 пассажиров и 2 члена экипажа.

Приоритетной версией крушения считается отказ техники.

