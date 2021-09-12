Жесткую посадку совершил в Иркутской области пассажирский самолет L-410
- 12 сентября 2021, 19:34
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском.
По предварительным данным, на борту находятся 14 пассажиров и 2 члена экипажа.
Несколько человек пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Как уточнили в МЧС РФ, жесткая посадка произошла в 4 км от села Казачинское. Перед этим воздушное судно пошло на второй круг из-за тумана, рассказал источник ФАН.
При посадке самолет разрушился. Из салона успели выбраться несколько человек. По данным «Интерфакса», из салона удалось достать четверых.
Воздушное судно не долетело 4 км до взлетно-посадочной полосы, упав в глухой тайге. Отказ техники считается приоритетной версией крушения.
По информации Baza, о падении самолета сообщила пассажирка — она позвонила в 112, но позже связь с ней оборвалась.
L-410 принадлежит той же авиакомпании «СиЛА», что и разбившийся под Томском в июле Ан-28.
после авиакатастрофы в Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование крушения под свой контроль. «По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии», — приводит «РЕН ТВ» сообщение ведомства.
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