Жесткую посадку совершил в Иркутской области пассажирский самолет L-410

Двухмоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку под Иркутском.

По предварительным данным, на борту находятся 14 пассажиров и 2 члена экипажа.

Несколько человек пострадали, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Как уточнили в МЧС РФ, жесткая посадка произошла в 4 км от села Казачинское. Перед этим воздушное судно пошло на второй круг из-за тумана, рассказал источник ФАН.

При посадке самолет разрушился. Из салона успели выбраться несколько человек. По данным «Интерфакса», из салона удалось достать четверых.

Воздушное судно не долетело 4 км до взлетно-посадочной полосы, упав в глухой тайге. Отказ техники считается приоритетной версией крушения.



L-410 © соцсети

По информации Baza, о падении самолета сообщила пассажирка — она позвонила в 112, но позже связь с ней оборвалась.



L-410 принадлежит той же авиакомпании «СиЛА», что и разбившийся под Томском в июле Ан-28.



после авиакатастрофы в Иркутской области Следственный комитет возбудил уголовное дело, а глава СК Александр Бастрыкин взял расследование крушения под свой контроль. «По предварительный данным, все находившиеся в самолете пассажиры живы, один находится в тяжелом состоянии», — приводит «РЕН ТВ» сообщение ведомства.