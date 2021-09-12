Песков: сейчас о политической интеграции РФ и Белоруссии речь не идет

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил политической интеграции Москвы и Минска. При этом он пояснил, что сейчас о ней речь не идет.

По его словам, она возможна теоретически, если это будет соответствовать интересам двух стран.

«Сейчас „под сукном“ ничего нет. И Путин, и Лукашенко достаточно подробно рассказали как раз об этом мифе последующей политической интеграции», — сказал Песков в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Он добавил, что в союзных программах России и Белоруссии содержатся прикладные решения, направленные на улучшение жизни народов обеих стран. В них нет скрытых угроз, подчеркнул представитель Кремля.

Песков также отметил, что суть интеграции состоит не в том, чтобы объединиться, а в том, чтобы «выиграли два народа».

Кроме того, пресс-секретарь заявил о заинтересованности глав двух государств в выстраивании добрых отношений с Евросоюзом, указав, что на это также нужна политическая воля Брюсселя.

Встреча президентов России и Белоруссии в Москве © Михаил Метцель/ТАСС

Как сообщал «Ридус», переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоялись 9 сентября. Лидеры двух стран общались в Кремле около трех с половиной часов, после чего провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о достигнутых договоренностях.

Президент России заявил об успешном согласовании сторонами 28 союзных программ, речь в которых идет, в том числе, об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.

Достигнутые на встрече лидеров двух стран соглашения «Ридусу» прокомментировал политолог и эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

Итоги переговоров также оценил член Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров.

