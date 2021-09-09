Эксперт прокомментировал итоги переговоров президентов РФ и Белоруссии

По итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко президент России Владимир Путин заявил, что в 28 согласованных странами союзных программах речь идет об интеграции валютных систем, принципах взимания косвенных налогов и борьбе с терроризмом.

В свою очередь Лукашенко подчеркнул, что рассмотренные документы предусматривают равные права для хозяйствующих субъектов РФ и Белоруссии.

В частности, отмечается, что цена на российский газ для Белоруссии на 2022 год сохранится на уровне 2021 года, а 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии.

Кроме того, Москва и Минск предусмотрели создание единого рынка нефти и нефтепродуктов, а также единого рынка электроэнергии.

В ходе переговоров главы двух государств обсудили и формирование единого оборонного пространства.

Политолог и эксперт ЭИСИ Александр Рудаков прокомментировал достигнутые соглашения.

«Это — то, что ждало российское общество, и то, что большинство из нас считает правильным», — сказал он в беседе с «Ридусом». Он пояснил, что запрос на интеграцию в российском обществе очень высок. По данным соцопросов, за сближение России и Белоруссии выступают от 70 до 90% россиян разных возрастных групп, что свидетельствует об общности судьбы двух народов и взаимной потребности друг в друге.

«И мы понимаем, что сегодня Москва и Минск должны защищать свой суверенитет вместе. В той степени, в которой оба государства сближаются, растет значимость суверенитета каждой из стран. Она усиливается за счет защиты интересов партнеров. Для России интеграция в первую очередь важна смещением общей границы Союзного государства на запад и созданием единого оборонного пространства. Это послужит гарантией неразмещения на территории РФ недружественных войск и военных объектов», — отметил Рудаков.

Белоруссия со своей стороны приобретает в качестве ближайшего партнера крупнейшего геополитического игрока в лице России, которая готова защищать ее суверенитет особенно на фоне давления Запада, добавил он.

Эксперт полагает, что эти интеграционные соглашения не дают возможность западному блоку ослабить Белоруссию и оторвать ее от России. «Можно сказать, что в этой очень серьезной игре с очень большими ставками Путин снова переиграл Запад», — подчеркнул Рудаков.

По его словам, все соглашения значимы не только для межгосударственных отношений, но и для граждан обеих стран, потому что предоставляют им большую свободу передвижения и большую возможность для заработка.

«Я думаю, что Россия по сути дела создает свою альтернативу Евросоюзу. То есть мы видим, что речь идет о той степени интеграции, которая существует в ЕС. Это, прежде всего, экономический союз при сохранении культурной и политической самобытности обеих стран», — заявил эксперт.

«При этом очевидно, что объединение двух государств пока не стоит на повестке дня. Это вопрос отдаленного будущего», — подытожил он.