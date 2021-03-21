найти ×
   
  • USD
    74.14
  • EUR
    88.43
СохранитьСохранено0
×

004488

Трамп вернется в медиапространство с помощью собственной соцсети

Small f1a6d446e0
© EPA\TASS

© EPA\TASS

Через два-три месяца экс-президент США Дональд Трамп собирается вернуться в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что это будет крупная платформа, которая привлечет десятки миллионов пользователей.

Миллер подчеркнул, после этого правила игры полностью изменятся.

При этом советник Трампа не уточнил, как будут выглядеть публикации бывшего главы Белого дома.

© twitter.com

© twitter.com

Ранее в Республиканской партии заявляли о возможности создать некий аналог соцсетей, обращая внимание на то, что многие имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов.

Напомним, учетная запись Дональда Трампа была «пожизненно» заблокирована в популярных социальных сетях, включая Twitter, после штурма Капитолийского холма 6 января. Администраторы сочли высказывания действующего президента на страницах своих ресурсов «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Аккаунты Трампа были также заблокированы в Facebook и Instagram.

Досталось в этой «охоте на ведьм» многим. Так, из-за сторонников Трампа, массового «побежавших» из Twitter, внезапно заблокировали его конкурента — сервис микроблогов Parler, популярный у республиканцев. На фоне хаоса в США резко выросла популярность независимого от вашингтонской политики мессенджера Telegram.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00133

Раскрываем секреты: дом каждого кота должен быть в коробке

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Каким должен быть идеальный дом для кота? По мнению героя этого ролика, его просто обязательно нужно обустроить в коробке.

Для этого в коробку надо взять с собой все самое необходимое. Правда, не всегда желания совпадают с реальностью.

Из этого следует вывод: люди просто обязаны делать коробки побольше. Очевидно же!

Коробка для кота значит так много, что за нее ничего не жалко. И у коробки, как правило, должен быть лишь один хозяин!

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
«Я здесь»: танец щенка в приюте для собак тронет ваше сердце
59133804читать позжечитаю позже
Животные
«Социалист из преисподней»: кто позарился на кошачью еду
506134читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Космос
«Давайте вместе»: японский миллиардер начал сбор команды для полета на Луну

Юсаку Маэдзава приглашает восемь попутчиков в месячный вояж на Starship.

108322читать позжечитаю позже

Экология
«Шумные соседи»: человеческие звуки вредят животным в океанах04 февраля

Ученые призвали снизить воздействие на подводный звуковой ландшафт.

-708466читать позжечитаю позже