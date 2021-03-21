Трамп вернется в медиапространство с помощью собственной соцсети

Через два-три месяца экс-президент США Дональд Трамп собирается вернуться в социальные медиа на собственной платформе, сообщил его советник Джейсон Миллер.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал, что это будет крупная платформа, которая привлечет десятки миллионов пользователей.

Миллер подчеркнул, после этого правила игры полностью изменятся.

При этом советник Трампа не уточнил, как будут выглядеть публикации бывшего главы Белого дома.

Ранее в Республиканской партии заявляли о возможности создать некий аналог соцсетей, обращая внимание на то, что многие имеющиеся интернет-ресурсы такого рода контролируют сторонники демократов.

Напомним, учетная запись Дональда Трампа была «пожизненно» заблокирована в популярных социальных сетях, включая Twitter, после штурма Капитолийского холма 6 января. Администраторы сочли высказывания действующего президента на страницах своих ресурсов «риском дальнейшего подстрекательства к насилию».

Аккаунты Трампа были также заблокированы в Facebook и Instagram.

Досталось в этой «охоте на ведьм» многим. Так, из-за сторонников Трампа, массового «побежавших» из Twitter, внезапно заблокировали его конкурента — сервис микроблогов Parler, популярный у республиканцев. На фоне хаоса в США резко выросла популярность независимого от вашингтонской политики мессенджера Telegram.