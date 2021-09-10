Генсек ООН предположил, что победа талибов может стимулировать террористов

Приход к власти в Афганистане запрещенного в РФ радикального движения «Талибан» * может стать стимулирующим фактором для экстремистских группировок в различных частях мира, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Оценивая ситуацию с террористической угрозой на планете в преддверии 20-й годовщины терактов 11 сентября, он выразил свою обеспокоенность тем, что происходит в разных частях света.

«Тот факт, что в Афганистане талибы смогли победить, может стать стимулом для группировок, не связанных с „Талибаном“ *. Мы видели, что некоторые из них поздравляли „Талибан“ * и демонстрировали большой энтузиазм», — цитирует Гутерриша ТАСС.

Талибы* в президентском дворце в Кабуле. © AP / TASS

Напомним, инаугурация нового правительства Афганистана назначена на 11 сентября, в день 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке, когда были уничтожены башни-близнецы Всемирного торгового центра. «Талибан"* пригласил на мероприятие Россию, Китай, Катар, Турцию, Пакистан и Иран.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия отказалась принимать участие в этой церемонии. Он не уточнил причину, по которой Москва отказалась прислать представителя, но отметил, что с приходом к власти в стране боевиков «Талибана"* «как минимум мы все не в выигрыше».

Ранее в ООН отказались признавать новое правительство Афганистана инклюзивным, поскольку оно состоит исключительно из представителей движения.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.