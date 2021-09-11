Утечки данных и фейки: как США вмешиваются в российские выборы

Посол США в Москве Джон Салливан был вызван в пятницу вечером в Министерство иностранных дел. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, причиной, по которой Салливан был вызван в дипведомство, — это «вмешательство США в российские выборы».

Вмешательство в российские выборы со стороны США действительно имеет место. И этому есть ряд неопровержимых доказательств. Они были изложены в докладе «Киберагрессия США и выборы в России», соавтором которого я являюсь, — рассказал профессор факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло. — Главная цель вмешательства — делегитимизация выборов в России. Вызов посла и вручение ему соответствующей ноты — мера, конечно, предупредительная. Но в то же время она означает, что вмешательство в наши электоральные процессы переходит в последнее время все допустимые границы.

В докладе «Киберагрессия США и выборы в России» утверждается, что вмешательство в российские выборы осуществляется в основном с помощью IT-технологий. Например, агрессор может организовать имитацию утечки результатов выборов с того или иного участка для голосования либо населенного пункта. Сделать это не составит труда, поскольку ежедневно в России из-за халатности IT-специалистов совершаются сотни утечек. Таким образом, в интернет-СМИ и соцсетях следует ожидать появления фальшивых баз данных предвыборных участков. Они будут содержать реальные персональные данные граждан, но итоги голосования в них окажутся фиктивными.

Кроме того, современные технологии подделки личности (лица) позволяют злоумышленникам создать видеоролик, компрометирующий того или иного участника избирательной гонки. Также с помощью технологий можно вставить в видео с участка голосования нужную сцену — вплоть до вброса бюллетеней.

Еще один метод делегитимизации выборов — информационные атаки с использованием фейков. Распространения ложных сведений через группы в социальных сетях и мессенджерах позволят очень быстро охватить максимальную аудиторию.

«Уже в 2009 году в армии США появилось новое стратегическое Киберкомандование (CYBERCOM), которое давно ведёт многочисленные гибридные войны и запускает цветные революции по всему миру. Его объектом посягательства является и Россия, её союзники и партнёры», — предупреждают авторы доклада.

Ранее американцев уличили в тестировании электоральной технологии «Умное голосование» (УГ), внедрение которой инициировал блогер Алексей Навальный.