Эксперт: IT-гиганты влияют на поведение людей лучше, чем госинституты

Транснациональные IT-корпорации накопили огромные массивы персональных данных своих пользователей. Теперь они имеют возможность влиять на поведение людей лучше, чем государственные институты. Такое мнение высказал заместитель председателя правления Евразийского банка развития Тигран Саркисян в ходе сессии «Цифровой суверенитет», которая состоялась в рамках Восточного экономического форума.

«Критическая масса данных, которая позволяет эффективно выстраивать экосистемы в глобальном масштабе, составляет 500 миллионов человек. В качестве примера хочу привести ситуацию с выборами в США. Кандидат на пост президента от Демократической партии Джозеф Байден одержал победу на выборах исключительно за счет поддержки со стороны транснациональных корпораций. Они продемонстрировали свою политическую силу с точки зрения влияния на ожидания людей. Если они делают это в США, то очевидно, что они обладают такими же возможностями на территории других стран, где они работают. Это создает вызов для национальных государств», — рассказал он.

По словам Саркисяна, первыми на этот вызов откликнулись в Евросоюзе. Это привело к появлению концепции цифровой трансформации и запрету выводить персональные данные за рубеж.

Они поняли, что тот, кто теряет цифровой суверенитет, может потерять и политический, потому что все эти процессы будут управляться извне. Цифровой суверенитет — это защита баз данных, их сохранение на территории страны. Надзорные органы должны четко контролировать это, — заключил эксперт.

Мнение Саркисяна разделяет заместитель Министра цифрового развития Максим Паршин. Он отметил, что для сохранения цифровой независимости государству жизненно необходимо поддерживать собственные IT-разработки.

По словам председателя правления фонда «Сколково» Игоря Дроздова, Россия сегодня входит в перечень лидеров по обеспечению собственного цифрового суверенитета. Правда, власти РФ пока еще окончательно не определились с позицией в отношении персональных данных пользователей, полагает Дроздов.

Если мы говорим про Европу — это место, где ценят прежде всего человека и его данные, США — страна потребления, где вы продаете свои данные за деньги и сервис. Китай относится к данным, игнорируя человека, но руководствуясь интересами общества и государства. Нам нужно действительно понимать, какие задачи мы перед собой ставим, и исходя из этой макроцели идти дальше. Экспериментально-правовые режимы, учет мнения людей, гибкое регулирование в области данных — основные постулаты исходя из которых нужно вести эту дискуссию, — заявил он.

Ранее Роскомнадзор обязал Google, Facebook, Twitter и прочие крупные иностранные IT-компании локализовать базы данных российских пользователей на территории России до 1 июля 2021 года. В противном случае им грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей, а за повторное нарушение — до 18 миллионов.



Однако транснациональные корпорации не спешат исполнять российское законодательство в сфере персональных данных, предпочитая платить штрафы за его нарушение.

«Считаю, что российские власти обязаны продолжать давление на транснациональные IT-компании, используя штрафы и прочие меры, до тех пор, пока они не начнут уважать наше законодательство. Я надеюсь, что в конечном итоге они все же пойдут навстречу нашим властям и локализует данные российских пользователей на территории РФ. Наш рынок является одним из наиболее перспективных в Европе, и терять его Facebook не намерен», — прокомментировал ситуацию депутат Госдумы Антон Горелкин.

