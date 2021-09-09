Синоптик предсказал приход в Москву «климатического прошлого»

К понедельнику, 13 сентября, москвичи окажутся в «климатическом прошлом», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он пояснил, что температурный фон в столице будет соответствовать маю-июлю.

По его словам, воздух прогреется до 24 градусов тепла, но уже во вторник похолодает до 16 градусов тепла и зарядят осенние дожди.

«На пик потепление выйдет к понедельнику: с плюс 18−20 до плюс 22−24, а это значит, москвичи попадут назад в климатическое прошлое — в период с мая по июль», — рассказал Тишковец в интервью ТАСС.

Синоптик также отметил, что хотя ожидается немало облаков, лишь время от времени чередующихся с солнцем, до существенных осадков дело вряд ли дойдет.

Тёплая погода в Москве. © Зыков Кирилл / Агентство «Москва»

Он добавил, что к середине недели произойдет обвал полярного холода, сопровождаемый промозглым нордическим ветром и интенсивными ливнями, что понизит показания термометров ночью до плюс 5−10 градусов, а днем — до плюс 9−14.

Ранее врач-терапевт Марина Кутина предупредила, что в период бабьего лета растет число заболеваний простудой и ОРВИ из-за резкой смены температур.