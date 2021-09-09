Врач объяснила, почему бабье лето угрожает здоровью

В период бабьего лета растет число заболеваний простудой и ОРВИ из-за резкой смены температур, заявила врач-терапевт больницы «РЖД-Медицина» Марина Кутина.

По ее словам, данный факт свидетельствует о том, что организм испытывает стресс из-за смены сезонов.

Она объяснила, что переход на новый световой режим дня, уменьшение количества витаминов в пищевом рационе и депрессивные состояния обостряют хронические заболевания.

«Ослабленный организм не в силах сопротивляться не только вирусам, но и простому переохлаждению», — отметила Кутина в интервью газете «Известия».

Врач обратила внимание, что в это время года обычная простуда может легко привести к заболеваниям ЛОР-органов: ангине, фарингиту, тонзиллиту, ларингиту, бронхиту, риниту, гаймориту и отиту.

Бабье лето © Валерий Шарифулин/ТАСС

Кутина добавила, что еще одним негативным последствием переохлаждения является цистит. Главным симптомом этой инфекции мочевого пузыря и мочевыводящих путей является учащенное болезненное мочеиспускание.

В связи с этим она посоветовала тщательно подбирать одежду для выхода на улицу. «Будет намного лучше, если с вами всегда будет верхняя одежда, которую можно снять и надеть в любой момент», — рекомендовала терапевт в беседе с изданием.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в первой половине сентября в столице ожидается температура воздуха выше нормы. По его словам, в Москве в этот период должно установиться классическое бабье лето. Он добавил, что, по предварительным прогнозам, климатическая норма будет превышена в сентябре на 0,5−1 градус.