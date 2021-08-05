Синоптик спрогнозировал приход бабьего лета в Москву

В первой половине сентября в столице ожидается температура воздуха выше нормы, сообщил сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в Москве в этот период должно установиться классическое бабье лето.

Он добавил, что, по предварительным прогнозам, климатическая норма будет превышена в сентябре на 0,5−1 градус. Кроме того, может выпасть 60% осадков.

К нормальным показателям температура вернется во второй половине сентября, а, возможно, даже будет немного ниже их.

«Погода станет более неустойчивой — то тепло, то холодно. Смена метеоусловий будет сопровождаться обильным ненастьем с сильными дождями — осадков выпадет до 120% от положенного, усилятся ветры, в конце сентября и в начале октября вероятны арктические вторжения, что может поставить крест на реинкарнации бабьего лета», — рассказал Тишковец в интервью «РИА Новости».

Бабье лето © Валерий Шарифулин/ТАСС

Синоптик уточнил, что ниже 10 градусов тепла столбики термометров могут опуститься примерно в 20-х числах сентября. Он объяснил, что такие показатели «для фабрики фотосинтеза» являются критичными. «Хлорофилл распадается и перестает маскировать своим зеленым цветом другие пигменты участников фотосинтеза. Так появляется багрянец и наступает золотая осень», — заключил Тишковец.

Ранее сообщалось, что до конца этой недели аномально высокие температуры воздуха будут наблюдаться на юге Европейской России. В приморских городах столбик термометра поднимется до +35 °C, а в некоторых регионах даже до +43 °C.