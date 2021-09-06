Стали известны подробности дела о диверсии на газопроводе в Крыму

Газопровод в селе Перевальное Симферопольского района Крыма был поврежден в результате взрыва, сообщает пресс-служба Киевского районного суда Симферополя.

О факте применения взрывного устройства свидетельствуют материалы дела.

В понедельник, 7 сентября, суд арестовал до 4 ноября троих подозреваемых в диверсии. Один из них — первый зампредседателя «Меджлиса крымскотатарского народа» * Нариман Джелялов, который также подозревается в пособничестве.

Статья «Диверсия» предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Нариман Джелялов © t.me/pdmnews

«Из материалов дела следует, что указанные лица, действуя умышленно, установили к газопроводной трубе ГУП РК „Крымгазсети“ в селе Перевальное Симферопольского района Республики Крым взрывное устройство и произвели взрыв, в результате чего нанесли данному объекту инфраструктуры повреждения, исключающие его дальнейшую эксплуатацию», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

В нем также отмечается, что совершенная диверсия привела к прекращению газоснабжения жителей села Перевальное, а также к нарушению нормальной работы расположенных в населенном пункте предприятий, учреждений и организаций.

На следующий день после инцидента, произошедшего 23 августа, газоснабжение поселка было восстановлено.

Ранее сообщалось, что после обысков в Крыму 3−4 сентября, помимо Джелялова, были задержаны еще четыре человека: Азиз и Асан Ахтемовы, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов. Двоюродным братьям Ахтемовым вменяют статью «Диверсия», Одаманов проходит пока по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а что вменяют Усеинову, адвокаты пока не знают.

*Террористическая организация, запрещенная в России.