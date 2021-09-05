В диверсии в Крыму заподозрили зампреда запрещенного в РФ меджлиса

Житель Крыма Нариман Джелялов подозревается по статьям «Диверсия» и «Пособничество» в рамках дела о повреждении газопровода, сообщила его адвокат Эмине Авамилева.

Согласно данным из открытых источников, он является первым заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа (признан в РФ экстремистской организацией и запрещен).

Авамилева уточнила «Интерфаксу», что Джелялов пока находится в статусе подозреваемого, от дачи показаний не отказывается, но свою вину не признает.

После обысков в Крыму 3−4 сентября, помимо Джелялова, были задержаны еще четыре человека: Азиз и Асан Ахтемовы, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов.

Газопровод © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как рассказала агентству адвокат Одаманова Лиля Гемеджи, двоюродным братьям Ахтемовым вменяют статью «Диверсия», Одаманов проходит пока по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции», а что вменяют Усеинову, адвокаты пока не знают.

В качестве диверсии рассматривается механическое повреждение газопровода в Крыму, произошедшее 23 августа в селе Перевальное, которое расположено по дороге из Симферополя в сторону Ялты.

Официальные комментарии правоохранительных структур пока отсутствуют.