Под суд пойдут аферисты, обманувшие пенсионеров с дезинфекцией от COVID-19

В Тюмени перед судом предстанут мошенники, вынудившие 14 пенсионеров платить за якобы дезинфекцию их квартир от коронавируса.

Следствием установлено, что около года назад житель Челябинска разработал криминальную схему и привлек к ее осуществлению пятерых земляков.

Аферист действовал с размахом: он арендовал помещение и транспорт, а также закупил оборудование. Тем временем его соучастники приехали в Тюмень и стали предлагать пожилым людям платную «дезинфекцию» их квартир от коронавируса. Причем они обещали скидки для ветеранов труда и инвалидов. Если пенсионеры скептически относились к сомнительному предложению, мошенники запугивали их штрафами или карантином.

Как удалось выяснить следователям, псевдодезинфекция проводилась с использованием генераторов сухого тумана и нейтрализаторов посторонних запахов.

«После обращения в полицию одной из женщин оперативники определили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники и задержали их на выезде из города Тюмени», — сообщается на сайте МВД РФ.

В результате было установлено, что жертвами мошенников стали 14 человек.

Как писал ранее «Ридус», в Москве задержали аферистов, пугавших пенсионеров онкологией и вымогавших у них деньги за якобы дорогостоящий лекарственный препарат.