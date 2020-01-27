В Москве задержаны аферисты, пугавшие пенсионеров онкологией

Сотрудники московского уголовного розыска задержали трех подозреваемых в совершении мошенничеств в отношении пенсионеров.

Как сообщается на сайте столичного главка МВД, в полицию обратилась 78-летняя москвичка, рассказавшая о телефонном разговоре с женщиной, представившейся сотрудницей онкологического центра.

Аферистка уведомила пенсионерку, о том, что у нее якобы обнаружили злокачественное образование по результатам ранее сданных анализов. При этом было предложено приобрести дорогостоящий лекарственный препарат. Заявительница согласилась, так как испугалась за свою жизнь и здоровье.

Вскоре курьер принес пенсионерке три емкости, которые обошлись ей более чем в 470 тысяч рублей. Со временем пожилая женщина поняла, что ее обманули, и сообщила об этом в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье были задержаны две женщины и мужчина, являющиеся уроженцами одного из государств ближнего зарубежья.

Уже установлены обстоятельства еще одного подобного противоправного деяния, совершенного ими. Фигуранты дела заключены под стражу.

Задержанные признались, что в день они обзванивали от 20 до 50 человек. В настоящее время устанавливаются все пострадавшие, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее «Ридус» писал о том, что профессор геологического факультета МГУ Елена Белоконева стала жертвой мошенников, которые убедили пожилую женщину купить у нее «чудо-лекарство» за пять миллионов рублей.