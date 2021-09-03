Появилось видео пожара в колонии, где отбывает срок Михаил Ефремов
- 03 сентября 2021, 21:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В колонии ИК-4 в Белгородской области произошел пожар.
Очаг возгорания пока не установлен.
Как сообщает ФАН, именно в этом исправительном учреждении отбывает свой срок актер Михаил Ефремов.
По данным издания, борьбу с огнем ведут сотрудники МЧС.
Охваченную пламенем колонию сняли на видео.
Информация об эвакуации сотрудников ИК и осужденных на данный момент отсутствует.
Как стало известно Life Shot, в колонии загорелся строительный мусор. По предварительным данным, пожар удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области, осваивает новую специальность. Он получил работу в пошивочном цеху.
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