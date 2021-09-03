Появилось видео пожара в колонии, где отбывает срок Михаил Ефремов

В колонии ИК-4 в Белгородской области произошел пожар.

Очаг возгорания пока не установлен.



Как сообщает ФАН, именно в этом исправительном учреждении отбывает свой срок актер Михаил Ефремов.

По данным издания, борьбу с огнем ведут сотрудники МЧС.



Охваченную пламенем колонию сняли на видео.

Информация об эвакуации сотрудников ИК и осужденных на данный момент отсутствует.

Как стало известно Life Shot, в колонии загорелся строительный мусор. По предварительным данным, пожар удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Пострадавших нет.



Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области, осваивает новую специальность. Он получил работу в пошивочном цеху.