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Появилось видео пожара в колонии, где отбывает срок Михаил Ефремов

Георгий Самсонов
Исправительная колония

Исправительная колония

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

В колонии ИК-4 в Белгородской области произошел пожар.

Очаг возгорания пока не установлен.

Как сообщает ФАН, именно в этом исправительном учреждении отбывает свой срок актер Михаил Ефремов.

По данным издания, борьбу с огнем ведут сотрудники МЧС.

Охваченную пламенем колонию сняли на видео.

Информация об эвакуации сотрудников ИК и осужденных на данный момент отсутствует.

Как стало известно Life Shot, в колонии загорелся строительный мусор. По предварительным данным, пожар удалось потушить своими силами до приезда сотрудников МЧС. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание за смертельное ДТП в колонии Белгородской области, осваивает новую специальность. Он получил работу в пошивочном цеху.

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