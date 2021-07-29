Как защитить россиян от утечек их данных с иностранных платформ

В 2021 году весь мир потрясла новость о масштабной утечке личных данных пользователей соцсети Facebook. Пострадали 533 миллиона человек, в том числе 10 миллионов пользователей из России.

Похищенные данные содержали номера телефонов, электронные адреса, а также сведения о местонахождении пользователей. Такая информация открывает перед злоумышленниками массу возможностей. Например, они могут захватывать учетные записи, совершать мошеннические покупки, а также звонить людям под видом представителей тех или иных брендов.

При этом корпорация Facebook почему-то не захотела уведомлять пострадавших о возможной компрометации их личных данных.

«Это, пожалуй, была одна из самых огромных утечек, — рассказал в интервью Ridus.ru депутат Госдумы РФ Антон Горелкин. — Мы ясно увидели, что столь мощный IT-гигант, как Facebook, к сожалению, не в состоянии защитить личные данные сотен миллионов людей, и это тревожит. Тем более, руководство компании повело себя странно. Сначала оно не уведомило пострадавших пользователей об инциденте, а затем начало оправдываться, что украденные данные являлись общедоступными. Такое поведение выглядит, мягко говоря, неадекватным и свидетельствует о халатном отношении к пользователям».

Для России подобный подход неприемлем. Поэтому Госдумой был принят закон о локализации персональных данных на территории РФ, отметил Горелкин.

Однако корпорация Facebook не спешит исполнять этот закон, предпочитая платить штрафы за его нарушение. Считаю, что российские власти обязаны продолжать давление на Facebook и другие транснациональные IT-компании, используя штрафы и прочие меры, до тех пор, пока они не начнут уважать наше законодательство. Я надеюсь, что в конечном итоге Facebook все же пойдет навстречу нашим властям и локализует данные российских пользователей на территории РФ. Наш рынок является одним из наиболее перспективных в Европе, и терять его Facebook не намерен, — заключил парламентарий.

Ранее Роскомнадзор обязал Google, Facebook, Twitter и прочие крупные иностранные IT-компании локализовать базы данных российских пользователей на территории России до 1 июля 2021 года. В противном случае им грозит штраф от 1 до 6 миллионов рублей, а за повторное нарушение — до 18 миллионов.

Напомним, что 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о так называемом «приземлении» транснациональных IT-гигантов в юрисдикции РФ. Документ вступит в силу 1 января 2022 года. Он обязывает иностранные IT-корпорации открывать в России официальные представительства. Если компании не захотят этого делать, то против них введут санкции. Речь идет не только о многомиллионных штрафах, но и о запрете на сотрудничество с российскими рекламодателями. В качестве крайней меры предусмотрена частичная или полная блокировка ресурса в РФ.