Обрушившийся на Луизиану ураган «Ида» попал на видео

Десятки тысяч людей вынуждены были покинуть американский штат Луизиана из-за урагана «Ида».

Предполагается, что он может причинить еще большие разрушения, чем ураган «Катрина», который в 2005 году уничтожил большую часть Нового Орлеана.

Мощная разрушительная сила «Иды» была запечатлена на видео. Эти кадры действительно приводят в ужас.

Как сообщает Национальный центр по контролю за ураганами (NHC), ураган обрушился на Луизиану в районе порта Фуршон. Максимальная скорость ветра достигает 150 м/с (240 км/ч).

В результате на южном побережье штата ожидается подъем уровня воды, который NHC охарактеризовал как «создающий чрезвычайную угрозу жизни».

Ранее сообщалось об усилении урагана «Ида» по мере его подхода к побережью США. Накануне ему была присвоена вторая категория опасности из пяти, а к моменту обрушения — четвертая. Причем отмечается, что его показатели близки к тем, которыми обладают ураганы пятой категории.



Такие мощные ураганы способны рушить внешние стены домов и срывать крыши, валить опоры линий электропередачи и вырывать с корнем деревья, пишет газета «Известия».



Примечательно, что «Ида» обрушилась на Луизиану спустя ровно 16 лет после урагана «Катрина», который привел к масштабным разрушениям и гибели более 1,8 тысячи человек. При этом ураган «Катрина» был слабее «Иды», однако «Ида» меньше и идет по другой траектории.