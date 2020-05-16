Кто стоит за баном Знамени Победы в Facebook

Facebook — одна из самых популярных социальных сетей на планете. Число ее активных пользователей составляет более двух миллиардов человек. Безусловно, Facebook — это удобно, а главное — модно. Но вместе с тем с каждым месяцем всё больше пользователей жалуются на модерацию сайта. Порой у людей возникает ощущение, что алгоритмы фактологической проверки постов используются администрацией Facebook не только для предотвращения распространения ложных или опасных сведений, но и в качестве инструмента политической пропаганды.

Последний пример избирательного подхода алгоритмов Facebook к публикациям произошел буквально на днях. В субботу, 9 мая, когда в России широко отмечался День Победы над нацистской Германией, администрацией Facebook были заблокированы сотни постов, которые содержали фотографию советского фотокорреспондента Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Это одна из самых знаменитых постановочных фотографий, которая давно стала классикой фотоискусства. Снимок уже 75-лет применяется для иллюстрации победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Однако алгоритмы Facebook посчитали фотографию Халдея «похвалой или поддержкой опасных людей и организаций».

Инцидент с удалением постов был, конечно, улажен. Facebook извинился перед российскими пользователями, отметив, что причиной ошибки стал сбой автоматизированных инструментов выявления нарушений. Также в компании заявили, что из-за пандемии якобы временно приостановлена работа команд, занимающихся проверкой контента.

Управляющий партнер компании «Ашманов и партнеры», специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов считает оправдания Facebook «глупой отмазкой».



Алгоритмы вообще ни при чем. Сегодня нет таких алгоритмов, которые могли бы самостоятельно выявлять наличие какого-то непотребства. Возможно, они появятся в будущем, но я думаю, что это тоже будет лишь профанацией, — сказал эксперт.

«В случае с 9 Мая алгоритмы работали, на мой взгляд, следующим образом, — рассуждает Ашманов. — Модераторы либо внесли изображенный на фотографии серп и молот в список запрещенных символов, где уже присутствует, например, свастика, либо они внесли в этот список конкретную фотографию Евгения Халдея. Вторая версия, на мой взгляд, более вероятна. В первом случае алгоритм блокировал бы абсолютно все фотографии с изображением советской символики, а не только снимок „Знамя Победы над рейхстагом“. Поэтому, я полагаю, в список запрещенных символов была внесена фотография Халдея. а дальше алгоритмы автоматически банили посты с этим изображением».

Игорь Ашманов предположил, что русскоязычными модераторами Facebook являются в основном граждане Украины, придерживающиеся националистических взглядов.

«В 2014-м или в 2015-м году я жаловался модераторам Facebook на посты, где украинские националисты давали рекомендации, как можно убивать сотрудников правоохранительных органов Украины и забирать у них оружие. Кстати, жаловался не я один, нас таких было много. В ответ мы получили сообщение, что жалобы рассмотрены, никаких нарушений в контенте не обнаружено. Отвечал робот, причем на ответ уходило буквально несколько минут. Значит, никто из модераторов наши обращения не рассматривал. Именно так и работают эти так называемые алгоритмы. Когда надо, робот ничего противозаконного не находит. А если вы напишете слово „хохол“ на своей странице в Facebook, есть большая вероятность, что вас забанят», — отметил специалист в области информационной безопасности.

Корень зла заключается в том, что Facebook, как и многие другие международные IT-корпорации, до сих пор не зарегистрирован на территории России, уверен Ашманов.

Поэтому администрация Facebook полагает, что уважать российское законодательство и народ нашей страны она не обязана. При этом они спокойно зарабатывают в России деньги. Таким образом, их, похоже, вообще не волнует, что у нас происходит, хотя определенные идеологические установки на этот счет, очевидно, имеются, — пояснил эксперт.

«Выхода из ситуации два. Первый — нужно заставить Facebook зарегистрироваться на нашей территории. А второй — просто забанить соцсеть в России. Третьего, к сожалению, не дано. Никаких алгоритмов, которые могли бы оценить смысловую нагрузку того или иного поста, не существует», — заключил Игорь Ашманов.



Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил российским чиновникам и общественным деятелям задуматься об имеющихся у них инструментах по принуждению Facebook и прочих IT-площадок к юридической регистрации в РФ.

«Я думаю, нам пора обсудить экономические меры воздействия. Возможно, мы сможем лишить их возможности зарабатывать в нашей стране. Либо они начнут соблюдать установленные у нас правила, либо лишаться кормовой базы. При этом о полном запрете иностранных ресурсов в нашей стране речи идти не должно. Нельзя нарушать право людей выбирать, какой социальной сетью им пользоваться», — сказал член ОП.

