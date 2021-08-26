При взрыве в воинской части Казахстана пострадали 60 человек

На территории воинской части в Жамбылской области на юге Казахстана произошел пожар с последующим взрывом неустановленных предметов.

В результате пострадали около 60 человек, включая сотрудников МЧС и военнослужащих.

В настоящее время Минобороны Казахстана проводит эвакуацию жителей домов, расположенных вблизи воинской части, сообщил замминистра обороны Руслан Шпекбаев.

«На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета. Вместе с тем в целях безопасности населения приняты меры по эвакуации жителей близлежащих домов», — цитирует его ТАСС.

В военном ведомстве также уточнили, что ликвидация возгорания на военном объекте продолжается. Пожар удалось локализовать частично.

Установлено, что возгорание произошло возле одного из складов. Причины пожара устанавливаются.

По информации региональных властей, пострадавших доставили в больницу казахстанского города Тараз, пишет ФАН.



Ранее сообщалось, что мощный взрыв прогремел у ворот кабульского аэропорта.

