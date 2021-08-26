У ворот аэропорта Кабула произошел взрыв
- 26 августа 2021, 17:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Мощный взрыв прогремел у ворот кабульского аэропорта.
Как сообщает Fox News, в воздушной гавани афганской столицы произошла комплексная атака с подрывом смертника.
По информации Sky News, погибли не менее 40 человек, включая детей.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил в своем Twitter информацию о взрыве. По его словам, пока нет официальных данных о пострадавших.
По данным источника CNN, в результате взрыва пострадали более 100 человек.
Сообщается, что взрыв произошел у гостиницы Baron, расположенной напротив одного из КПП аэропорта. В ней какое-то время размещались британские военные. Отмечается, что в момент теракта иностранных военнослужащих в зоне поражения не было.
Между тем стало известно, что погибли четверо американских военнослужащих, еще трое ранены. Они обеспечивали контроль на КПП.
По данным Минобороны Турции, у кабульского аэропорта произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, второй прогремел возле отеля, где собирались американцы.
Как передает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании, второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.
В британском военном ведомстве также полагают, что взрывы у аэропорта Кабула могла устроить запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».
Ранее в Великобритании предупредили об угрозе теракта в районе аэропорта в Кабуле, где в настоящее время проводится активная эвакуация людей, желающих покинуть Афганистан.
Незадолго до взрыва пришло сообщение об обстреле итальянского военно-транспортного самолета Lockheed C-130J, совершавшего взлет из аэропорта Кабула. На борту самолета находились журналисты и 98 гражданских. Пострадавших нет.
Позднее информацию о том, что выстрелы в аэропорту Кабула были направлены против итальянского военного самолета, опровергли спецслужбы Италии.
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