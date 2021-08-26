У ворот аэропорта Кабула произошел взрыв

Мощный взрыв прогремел у ворот кабульского аэропорта.

Как сообщает Fox News, в воздушной гавани афганской столицы произошла комплексная атака с подрывом смертника.

По информации Sky News, погибли не менее 40 человек, включая детей.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил в своем Twitter информацию о взрыве. По его словам, пока нет официальных данных о пострадавших.



По данным источника CNN, в результате взрыва пострадали более 100 человек.



Сообщается, что взрыв произошел у гостиницы Baron, расположенной напротив одного из КПП аэропорта. В ней какое-то время размещались британские военные. Отмечается, что в момент теракта иностранных военнослужащих в зоне поражения не было.

Между тем стало известно, что погибли четверо американских военнослужащих, еще трое ранены. Они обеспечивали контроль на КПП.

По данным Минобороны Турции, у кабульского аэропорта произошло два взрыва. Как сообщают СМИ, второй прогремел возле отеля, где собирались американцы.



Как передает Sky News со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании, второй взрыв в Кабуле мог быть осуществлён при помощи начиненного взрывчаткой автомобиля.



В британском военном ведомстве также полагают, что взрывы у аэропорта Кабула могла устроить запрещенная в РФ террористическая группировка «Исламское государство».



Ранее в Великобритании предупредили об угрозе теракта в районе аэропорта в Кабуле, где в настоящее время проводится активная эвакуация людей, желающих покинуть Афганистан.



Незадолго до взрыва пришло сообщение об обстреле итальянского военно-транспортного самолета Lockheed C-130J, совершавшего взлет из аэропорта Кабула. На борту самолета находились журналисты и 98 гражданских. Пострадавших нет.

Позднее информацию о том, что выстрелы в аэропорту Кабула были направлены против итальянского военного самолета, опровергли спецслужбы Италии.