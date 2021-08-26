Собянин предупредил нарушающих тишину водителей о крупных штрафах

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что автомобилистов и мотоциклистов будут штрафовать за преднамеренное нарушение тишины в Москве.

По его словам, скоро в Мосгордуму внесут соответствующий законопроект.

«Отдельные „отмороженные“ автомобилисты достали москвичей. Всю ночь напролет гоняют под окнами на машинах и мотоциклах без глушителей и с громкой музыкой», — написал он в своем блоге.

Эта проблема вновь обсуждалась на встрече с горожанами, отметил мэр.

По его мнению, нынешние федеральные наказания для таких нарушителей тишины ничего не стоят. «Штраф 500 рублей с учетом того, что владельцы этих мотоциклов и авто люди далеко не бедные — им как мертвому припарка», — посетовал Собянин.

Он полагает, что штраф должен составлять не менее пяти тысяч рублей, и его необходимо привязать к мощности автомобиля, по аналогии с транспортным налогом.

Ночная Москва © vk.com/Анна Андреева

Градоначальник также предложил забирать на штрафстоянку транспортные средства таких нарушителей и там уже разбираться, почему нет глушителя или с ним какие-то проблемы.

Аналогичное предложение об ужесточении штрафов будет направлено и в Госдуму, подытожил Собянин.

Ранее сообщалось, что в новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрено наказание не только за активное производство шума в ночной тишине, но и за бездействие в данном вопросе.

Кроме того, группа депутатов Госдумы разработала проект федерального закона о штрафах за нарушение тишины в многоквартирных домах в ночное время — с 23:00 до 07:00. Размер штрафа в проекте для физических лиц варьируется от 5 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 150 тысяч.