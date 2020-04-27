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Новый КоАП заставит ответить за ночной лай собаки и автосигнализацию

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© vk.com/Анна Андреева

© vk.com/Анна Андреева

В будущем россиянам придется отвечать за лающих по ночам собак и автомобильные сигнализации, мешающие спать соседям. В новом Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрено наказание не только за активное производство шума в ночной тишине, но и за бездействие в данном вопросе, сообщила пресс-служба Министерства юстиции РФ.

«Часть 6 статьи 14.1 проекта КоАП, предусматривающая административную ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан с 23 часов до 7 часов, дополнена указанием на возможность совершение указанного административного правонарушения также в форме бездействия», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Новая формулировка позволит привлекать к административной ответственности не только тех, кто нарушает покой активными действиями — громкой музыкой или ремонтом, но и «не принимающих необходимых действий для обеспечения тишины». К таким можно отнести владельцев домашних животных, воющих и лающих по ночам в квартире, а также владельцев машин с неисправной сигнализацией, которая непрерывно орет под окнами, отметили в Минюсте.

Но сейчас многих волнует другой вопрос, более актуальный. Недавно Верховный суд России разъяснил, как можно наказывать нарушителей мер борьбы с коронавирусом.

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