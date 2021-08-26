Российские отели начнут работать по системе «все включено»

Ростуризм планирует ввести в следующем году в пилотном режиме классификацию отелей, работающих по системам «все включено» и «ультра все включено».

Таким образом, в 2022 году российские туристы смогут отдохнуть на отечественных курортах не хуже, чем в Турции.

В ведомстве отметили, что туристам будет гарантирован определенный перечень услуг.

«Сейчас только в Анапе по системе „все включено“ работает 47 отелей, и каждый из них понимает эту систему по-своему», — приводит «РЕН ТВ» сообщение пресс-службы Ростуризма.

Планируемые изменения призваны сделать работу отельеров более выгодной и удобной, отметила глава ведомства Зарина Догузова. При этом Ростуризм не намерен создавать дополнительную нагрузку на бизнес, подчеркнула она.

Отели © admkrai.krasnodar.ru

По ее словам, важно встречать туристов с гостеприимством и предоставлять соответствующий «звездам» уровень сервиса, чтобы россияне выбирали отдых на родине, а не отправлялись за рубеж.

Догузова также заявила о необходимости проработать вопрос легализации гостевых домов. Соответствующий законопроект находится на финальной стадии согласований и в ближайшие пару месяцев будет внесен в правительство, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следить за качеством сервиса и услуг на курортах России будет комиссия при Ростуризме. В случае поступления жалоб от туристов она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры.