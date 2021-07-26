Контролем качества услуг на курортах займется комиссия при Ростуризме

Следить за качеством сервиса и услуг на курортах России будет комиссия при Ростуризме.

В случае поступления жалоб от туристов она будет проверять отели и другие объекты туристической инфраструктуры.

Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, основная задача ведомства заключается в том, чтобы туристы получали сопоставимое с ценой качество услуг и их права соблюдались.

«Мы исходим из того, что гостиницы должны каждый день, то есть всегда, соответствовать заявленному перечню стандартов, а не только тогда, когда отель получает сертификат», — цитирует ее АТОР.

Догузова пообещала, что Ростуризм будет жестко за этим следить и инициировать проверки через аккредитованные организации. За нарушения будут наказывать вплоть до лишения классификации.

Отели © admkrai.krasnodar.ru

В настоящее время с помощью горячих линий Ростуризма и ОНФ, а также соцсетей и открытого специально для этого проекта сотрудники ведомства непрерывно обрабатывают жалобы туристов на качество услуг и сервиса. Кроме того, отслеживается недобросовестное поведение отельеров, включая одностороннюю отмену бронирований и попытки перепродать номера подороже.

По словам Догузовой, с началом работы над жалобами их количество резко сократилось. «Сейчас такие нарушения единичны, для оперативности они отрабатываются в ручном режиме», — отметила она.

Недавно глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что курортный сезон в республике может завершиться досрочно. По его словам, ему бы этого очень не хотелось, и планов таких нет, однако ухудшение эпидемической ситуации по коронавирусу в регионе может вынудить власти принять такое решение.